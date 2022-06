Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Schulstraße/ Wohnmobil beschädigt

Coesfeld (ots)

Bei den Ermittlungen zur Sachbeschädigung eines Wohnmobils an der Schulstraße in Davensberg sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Bereits im Mai haben Unbekannte das Fahrzeug beschädigt und einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am 23.05.22 und 9 Uhr am 25.05.22. Das Wohnmobil stand an der Straße vor dem Haus des Geschädigten. Verteilt über die gesamte linke Fahrzeugseite sind mindestens 15 Dellen im Glattblech der Verkleidung erkennbar. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell