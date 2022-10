Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Polizeibeamte in Dormagen erfolgreich - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Montagnachmittag (24.10.) erhielt ein lebensälterer Dormagener einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Sie berichteten, dass sein Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei, da deren Mitarbeiter mit Kriminellen zusammenarbeiten würden. Er wurde im Laufe eines längeren Gesprächs weiter unter Druck gesetzt, bis er zu seiner Bank ging und einen hohen Geldbetrag abhob. Bei dem Geld, so der falsche Polizeibeamte am Telefon, könnte es sich um Falschgeld handeln, das der Senior übergeben solle. Es wurde ein Treffpunkt an der Piwipper Straße vereinbart, an dem gegen 19:30 Uhr ein Unbekannter erschien und das Geld entgegennahm. Dieser behauptete, es handele sich in der Tat um Falschgeld, daher müsse er es sicherstellen. Erst im Nachhinein erkannte der lebensältere Dormagener, dass es sich um einen Betrug gehandelt hatte. Er erstattete Anzeige. Der Unbekannte, der an der Piwipper Straße erschienen war, soll zwischen 30 und 35 Jahre alt gewesen sein, war von schlanker Statur und bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke und dunkler Hose. Er hatte dunkle Augen und die Kapuze über den Kopf gezogen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

"Das kann mir nicht passieren!" sagt sich sehr leicht. Kriminelle geben sich als vermeintliche Polizeibeamte aus und setzen ihre Opfer mittels dramatischer Geschichten sehr geschickt unter Druck, die alle mit der Forderung nach Geld und Wertgegenständen enden - ob es um die Abwendung einer angeblichen Haftstrafe geht oder darum, das wertvolle Gut "sicher aufbewahren" zu wollen. Schenken Sie diesen Erzählungen keinen Glauben! Der beste Schutz ist, die Maschen der Betrüger zu kennen. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell