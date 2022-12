Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Reifensätze bei Autohändler gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Von dem umzäunten Gelände eines Autohändlers an der Hülsbrockstraße haben unbekannte Diebe im Zeitraum von Samstag bis Dienstag (24.12. - 27.12.) mehrere Reifensätze gestohlen. Den Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter ein Zaunelement und gelangten so auf das abgesperrte Areal. Anschließend demontierten sie an drei BMW X5-Modellen die jeweils 20 Zoll großen Sommerreifensätze. Die Fahrzeuge hinterließen die Diebe aufgebockt auf Pflastersteinen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat innerhalb des Tatzeitraums am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell