Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Bollendorf - Zeugen gesucht

Bollendorf (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, 26.11.2022, bis zum Mittwoch, 30.11.2022 um 11:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in das Vereinshaus am Fußballplatz in Bollendorf. An einem Fenster und einer Tür konnten Beschädigungen festgestellt werden. Zu einem Eindringen in das Vereinshaus ist es nicht gekommen. Zeugen, die verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im tatrelevanten Zeitraum im Umfeld des Sportplatzes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

