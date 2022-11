POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Mettendorf (ots) - Zwischen Dienstag, 29.11.2022, 12.00 Uhr bis Mittwoch, 30.11.2022 um 12.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere hundert Alufelgen, teils bereift, aus dem Schuppen eines leerstehenden Gebäudes in der Gartenstraße in Mettendorf. Zum Abtransport müssen der oder die Täter einen LKW genutzt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850 in Verbindung zu ...

mehr