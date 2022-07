POL-MS: 30-Jähriger verletzt und ohne Schuhe aufgefunden - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Mittwochnachmittag (27.07., 17:10 Uhr) hat ein unbekannter Täter in einer Aldi-Filiale am Albersloher Weg versucht Lebensmittel zu entwenden und zwei Mitarbeiterinnen leicht verletzt. Eine 52-jährige Angestellte hatte beobachtet, wie der Dieb auffällig im Laden umherlief und sich anschließend ein Lamm-Kotelett im Wert von 60 Euro in seine ...

