POL-MS: Alkoholisiert über "Rot" - Polizisten stoppen E-Scooter-Fahrer

Münster (ots) - Am Freitagabend (22.7., 19:36 Uhr) ist ein 55-jähriger Lkw-Fahrer nach einem Unfall auf der Autobahn 30 bei Laggenbeck von Ersthelfern reanimiert worden. Der Mann war zuvor wegen eines medizinischen Notfalls in die Mittelschutzplanke gefahren und dann leblos im Führerhaus in sich zusammengesackt. Vier hinter dem Sattelzug fahrende Autofahrer ...

