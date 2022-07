Polizei Münster

POL-MS: 10. Europäischen Polizeimeisterschaften im Tennis in Münster - Einladung zur Berichterstattung

Münster (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen, liebe Kollegen

im Namen der Union Sportive des Polices d'Europe (USPE), dem Deutschen Polizeisportkuratorium (DPSK) und des Polizeipräsidiums Münster lade ich Sie herzlich zu Berichterstattung über die 10. Polizeieuropameisterschaften im Tennis ein. Gespielt wird auf der Anlage des Tennis- und Hockey-Club Münster e.V. am Dingbängerweg 349, 48161 Münster. Die Veranstaltung beginnt am 1. August, um 10:00 Uhr, mit einer Eröffnungsfeier und endet am 6. August, um 18:00 Uhr mit der Abschlusszeremonie und der Siegerehrung. Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, sich die Spiele anzuschauen und über die Wettkämpfe zu berichten. Die Spielpläne und die Ergebnisse werden ab dem 31. Juli 2022 tagesaktuell auf der Homepage der Polizei Münster unter folgendem Link veröffentlicht:

https://muenster.polizei.nrw/10-european-police-championships-tennis-2022

Für eine gute Planung und Betreuung bitte ich Sie bei Interesse um Anmeldung über pressestelle.muenster@polizei.nrw.de oder über unsere Hotline 0251/275-1010.

Mit freundlichem Gruß aus Münster

Jan Schabacker Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

