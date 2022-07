POL-MS: Verkehrsunfall auf dem Albersloher Weg mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Polizisten haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (26.07., 03:20 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Münster einen 43-jährigen Lkw-Fahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Eine aufmerksame Zeugin hatte gesehen, wie der 43-Jährige in Schlangenlinien bis in den Grünstreifen gefahren war und direkt die ...

