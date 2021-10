Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Regenschirm versperrte die Sicht

Jena (ots)

Ein Zusammenstoß mit einem Pkw konnte eine 51-Jährige am Donnerstagmorgen im Flurweg in Jena nicht mehr verhindern. Die Frau wollte auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle die Fahrbahn von rechts nach links queren und hielt aufgrund der herrschenden Wetterlage einen geöffneten Schirm auf Höhe ihrer linken Körperseite. Dadurch war die Sicht scheinbar eingeschränkt, sodass die Frau den herannahenden Pkw auch nicht sah und es zum Zusammenstoß kam. Die 51-Jährige kam zu Fall und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An dem beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden, die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell