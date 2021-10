Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Hinten zusammengeschlagen

Jena (ots)

Grundlos und feige wurde am Donnerstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, ein junger Mann von zwei Unbekannten niedergeschlagen. Der 33-Jährige verließ den Westbahnhof in Richtung Otto-Schott-Straße. Plötzlich näherten sich zwei unbekannte Männer von hinten und schlugen und traten auf den Mann ein. Da die Unbekannten schwarz gekleidet waren und zudem noch eine Sturmhaube trugen, konnte der Geschädigte wenig über die Angreifer sagen. Mit schweren Gesichtsverletzungen ließen die Täter den 33-Jährigen zurück und nahmen zuvor noch seine Mütze der Marke "Engelbert Strauß" an sich. Dann flüchteten die beiden Männer auf ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung. Aktuell wird von einer politisch motovierter Straftat ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Jena unter 03641 - 81 2464 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell