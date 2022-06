Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebesbande gestellt

Nordhausen (ots)

Eine Gruppe von fünf Männern befand sich am Mittwochnachmittag auf Diebeszug in einem Supermarkt in der Wilhelm-Raabe-Straße. Sie erbeuteten Waren in einem Wert von ca.190 Euro. Ein Mitarbeiter entdeckte den Diebstahl und nahm die Verfolgung auf, als die Männer in zwei Autos stiegen und flüchteten. Auf einem Parkplatz am Bahnhof ließen drei Männer ihr Auto stehen und rannten zu Fuß weiter. Die Polizei konnte sie wenig später stellen. Die Männer im Alter von 23, 36 und 44 Jahren hatten im Auto das Diebesgut, Lebensmittel und Tabakwaren. Die Männer wurden zur Dienststelle verbracht. Gegen sie wird nun wegen des bandenmäßigen Ladendiebstahls ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell