Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stadt mit Graffitis beschmiert - Zeugen gesucht

Artern (ots)

Bisher unbekannte Täter zogen in der Nacht von Montag zu Dienstag durch die Arternsche Innenstadt und hinterließen mehrere Graffitis. Betroffen waren neben dem Gebäude der Zentralen Bußgeldstelle, weitere Werbetafeln, Hauswände und ein Verteilerkasten der Telekom in der Bergstraße. Insgesamt ermittelt die Polizei in fünf Fällen wegen Sachbeschädigung. Sie erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in besagter Zeit etwas im Innenstadtbereich beobachtet oder kann Angaben zu möglichen Tätern geben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Artern, unter der Telefonnummer 03466/3610, entgegen.

