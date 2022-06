Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit getunter Simson unterwegs

Hundeshagen (ots)

Ein jugendlicher Mopedfahrer weckte am Dienstag, gegen 13 Uhr, das Interesse einer Polizeistreife in Hundeshagen. Er fuhr zügig die Straße zwischen Teistungen und Hundeshagen, und dass mit einer Simson. Die Polizisten stoppten den 15-Jährigen und stellten fest, dass das Moped umgebaut war und wesentlicher schneller fahren konnte, als baulich erlaubt. Der Jugendliche war somit nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

