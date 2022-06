LPI-NDH: Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Nordhausen (ots) - Zwei leicht verletzte Autofahrer sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstabend. Ein 31-jähriger Mann befuhr am Dienstagabend mit seinem VW Golf die Erfurter Straße. Beim Queren der Uferstraße in Richtung Sundhäuser Straße kollidierte er mit dem Smart einer 19-Jährigen, die in Richtung Kyffhäuserstraße fuhr. Ersten Ermittlungen zufolge, soll die junge Frau die Kreuzung bei Rot passiert ...

