Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwischenstand zur Verkehrskontrollwoche

Wörth am Rhein (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13 Uhr führten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wörth am Rhein Geschwindigkeitsmessungen in den Gemarkungen Jockgrim, Kandel und Hagenbach durch. Insgesamt überschritten 17 der knapp 160 gemessenen Kraftfahrzeuglenker die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Spitzenreiter war an diesem Tag ein PKW Lenker, welcher bei erlaubten 70km/h mit 98km/h (nach Toleranzabzug) gemessen wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld im dreistelligen Bereich sowie ein Punkt in Flensburg. Positiv zu erwähnen ist, dass die deutliche Mehrheit der Verkehrsteilnehmer*innen sich an die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten hielt. Neben den festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden durch die eingesetzten Beamten - wie bereits an den beiden vorherigen Tagen auch - zudem mehrere Gurt- und Handyverstöße sowie sonstige Mängel an den Fahrzeugen (insb. Lichtmängel) festgestellt. Die Polizei weist darauf hin, dass die Fahrzeugführer*innen insbesondere in der dunklen Jahreszeit ihr Fahrzeug (PKW und Fahrrad) auf evtl. Lichtmängel überprüfen sollten, um so von anderen Verkehrsteilnehmer frühzeitig erkannt zu werden. Hierdurch können mögliche Gefahrensituationen oder im schlimmsten Fall Verkehrsunfälle vermieden werden. Auch in den kommenden beiden Tagen wird die Polizeiinspektion Wörth am Rhein, wie bereits angekündigt, verstärkt Kontrollmaßnahmen im Dienstbezirk durchführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell