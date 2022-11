Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Vorsicht vor Haustürgeschäften

Wiederholt konnte gestern ein 41 Jahre alter Mann in der Hauptstraße angetroffen werden, der Handwerkergeschäfte anbot. Die Polizei warnt vor solchen Hautürgeschäften. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen jemand an Ihrer Haustür etwas verkaufen möchte, insbesondere wenn die Verkäufer Sie mit Schnäppchen locken wollen. Die angebotenen Gegenstände sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Deshalb kaufen Sie niemals etwas an der Haustür. Und lassen Sie unaufgeforderte Verkäufer nicht in Ihre Wohnung. Verständigen Sie in jedem Fall Ihre Polizei.

