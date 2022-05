Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: In S-Bahn geraucht, Beamte beleidigt /Betrunkener leistet Widerstand

München (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (22. Mai) rauchte ein 25-Jähriger in der S-Bahn und trat gegen die Scheibe einer S-Bahn-Tür. Am Ostbahnhof hinzu-gerufene Beamte beleidigte er. Als die Polizisten ihn zur Wache brachten, leistete er Widerstand. Um 23:15 Uhr informierte die Bahnsteigaufsicht des Münchner Ostbahnhofes die Bundespolizei über einen aggressiven Fahrgast, der die S-Bahn nicht verlassen möchte. Vor Ort trafen die Beamten auf den 25-jährigen mit deutscher und ägyptischer Staatsangehörigkeit, der auf einer Sitzreihe lag. Neben ihm lag eine angefangene Zigarette. Zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG gaben gegenüber den Beamten an, der Mann habe in der S-Bahn geraucht und gegen eine Verbindungstür getreten, wobei die Scheibe einen Sprung bekommen habe. Ein Fußabdruck an der Scheibe war noch erkennbar. Der Aufforderung der Polizisten, die S-Bahn zu verlassen, folgte der Nürnberger zunächst widerwillig. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und beleidigte die Beamten fortwährend. Zur weiteren Bearbeitung brachten sie ihn zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin sperrte er sich massiv und ließ sich immer wieder fallen, weshalb die Beamten ihn fesselten und zum Dienstwagen trugen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Nachdem der Mann in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei ausnüchtern durfte, konnte er mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte im Gepäck, auf freien Fuß gesetzt werden. Weiterhin erwartet ihn ein Bußgeldverfahren aufgrund des Rauchens in der S-Bahn.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell