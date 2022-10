Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht geklärt

Limburgerhof (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Sonntagabend ein Verkehrsunfall in der Sieglestraße gemeldet. Der Unfallverursacher hätte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 38-jähriger Mann aus Ludwigshafen als Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser konnte unmittelbar danach als Rollerfahrer in Ludwigshafen alkoholisiert festgestellt werden. Eine Atem-Alkohol-Kontrolle ergab einen Wert von 1,26 Promille. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr. An insgesamt zwei geparkten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro.

