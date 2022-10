POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung auf der Herbstmesse

Mutterstadt (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 20.10.2022, auf Freitag, den 21.10.2022 zwischen 0:00 und 6:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Pestalozzistraße ein. Aus dem Gartenhaus entwendeten die Täter ein Fahrrad und einen Mähroboter. Der Schaden wird derzeit auf ca. 2500EUR geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich der Täter dauern an. Können sie Angaben zu den Tätern machen oder ist ...

mehr