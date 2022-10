Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Drei Fälle von Trunkenheit im Straßenverkehr an einem Tag

Speyer (ots)

Am 23.10.2022 verzeichnete die Polizei Speyer drei Fälle von Trunkenheit im Straßenverkehr im Stadtgebiet.

Um 04:55 Uhr stellten Polizeibeamte während der Streife einen Mercedes in der Straße Am Technikmuseum fest und wendeten, um ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der 27-jährige Mercedes-Fahrer fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit davon, konnte allerdings eingeholt und von den Beamten auf dem Parkplatz der Jugendherberge kontrolliert werden. Der 27-Jährige zeigte Anzeichen für Alkoholkonsum und führte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1,44 Promille durch. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein, stellten seinen Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sicher und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

Gegen 5 Uhr stellte eine Polizeistreife einen über seinem Fahrrad liegenden 50-Jährigen in der Lindenstraße fest. Laut eigenen Angaben war der Mann bereits beim Versuch nach Hause zu fahren zum siebten Mal gestürzt. Die Beamten stellten Verletzungen an der Schläfe sowie am Handrücken fest und veranlassten seine Verbringung in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille, sodass auch ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen 17:25 Uhr befuhr eine 62-jährige Fahrradfahrerin die Landwehrstraße in Richtung der Waldseer Straße und passierte einen Fußgängerüberweg. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte mit ihrem Kopf gegen einen Ampelmast. Hierbei zog sie sich eine Platzwunde über dem Auge zu. Im Rahmen der Erstversorgung stellten die Polizeibeamten Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung bei ihr fest. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte die 62-Jährige in ein Krankenhaus. Hier wurde sie ambulant versorgt. Außerdem veranlassten die Beamten bei ihr die Entnahme einer Blutprobe zu Beweiszwecken.

