POL-PDLU: Alkoholisierter Autofahrer

Speyer (ots) - In der Nacht von 21.10.22 auf 22.10.22, gegen 03:20 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in einen Schnellimbiss in der Wormser Landstraße in Speyer ein. Dabei hebelten die Täter ein Seitenfenster auf und stiegen ein. In dem Imbiss wurden alle Räume betreten und die dortigen Schränke sowie Schubladen durchsucht. Die Täter verließen mit ca. 300EUR Diebesgut den Tatort. Täter 1: männlich, schlanke ...

