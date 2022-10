Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 22.10.22 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel die Iggelheimer Straße in Speyer in Richtung Bauhaus. In entgegengesetzter Richtung kam ihm ein 49-jähriger Mann mit seinem Pkw entgegen. Im Kreuzungsbereich der Iggelheimer Straße Ecke Landwehrstraße kam es dann zu Kollision. Der 49-jährige Fahrer wollte nach links abbiegen. Der 18-jährige fuhr gerade aus. Beide Unfallbeteiligte gaben an, dass die jeweilige Ampel auf "Grün" geschaltet war. Der 18-jährige Fahrer klagte über Schmerzen im Nacken und Brustbereich. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw´s entstand Sachschaden von ca. 8000EUR.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell