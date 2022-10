Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots)

Am 21.10.22, in der Zeit von 17:20 bis 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts in der Straße "Am Rübsamenwühl" in Speyer, ein dort geparkt abgestellter PKW Porsche, BN-Kennzeichen, Farbe schwarz, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Schadenshöhe ca. 3000 Euro. Vom unfallfüchtigen Verkehrsteilnehmer ist zur Zeit nichts bekannt, weshalb mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, gebeten werden, sich bei der Polizei Speyer unter der 06232 - 1370 zu melden.

