Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kleve/Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Kleve/Bocholt (ots)

Nachfolgend eine Pressemitteilung der KPB Kleve:

Am 31. August 2022 erhielt eine 61-Jährige aus Kleve einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser schilderte ihr, es seien Straftäter nach einem Raubdelikt festgenommen worden. Bei den Tätern habe man einen Notizzettel gefunden, auf dem der Name und die Anschrift der 61-Jährigen notiert waren. Ein Täter sei noch flüchtig. Der Anrufer brachte die Frau dazu, einen Beutel mit Bargeld, Schmuck und ihrer EC-Karte vor die Haustür zu legen. Im weiteren Gesprächsverlauf nannte die 61-Jährige zusätzlich ihre PIN zu der Bankkarte. Mit der EC-Karte wurde anschließend an zwei verschiedenen Bankfilialen in Kleve und Bocholt (Kreis Borken) ein Bargeldbetrag von insgesamt 4000 Euro von dem Konto der Frau abgehoben. Der Täter ist auf Videoaufzeichnungen während der Geldabhebungen zu sehen. Die Bilder sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/89440

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der Person geben? Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter 02824 880 oder an jede andere Dienststelle der Polizei. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell