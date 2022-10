Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Anhänger gestohlen

Tat wurde videografiert

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nordring

Tatzeit: 18.10.22, zwischen 01.30 Uhr und 01.40 Uhr

Zwei maskierte Männer sind auf dem Video zu sehen, welches den Diebstahl eines Autoanhängers aus der Nacht zum Dienstag zeigt. Gegen 01.30 Uhr fuhren die Täter mit einem dunklen Transporter (Ford Transit - hohe und lange Version) auf den Kundenparkplatz eines Autohandels am Nordring. Nach kurzem Ausbaldowern brachen die Täter das Schloss eines Anhängers auf, schoben diesen zu ihrem Transporter, hängten ihn an und fuhren davon. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell