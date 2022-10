Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Schnellimbiss

Speyer (ots)

In der Nacht von 21.10.22 auf 22.10.22, gegen 03:20 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in einen Schnellimbiss in der Wormser Landstraße in Speyer ein. Dabei hebelten die Täter ein Seitenfenster auf und stiegen ein. In dem Imbiss wurden alle Räume betreten und die dortigen Schränke sowie Schubladen durchsucht. Die Täter verließen mit ca. 300EUR Diebesgut den Tatort. Täter 1: männlich, schlanke Figur, schwarze Jacke mit weißem Reißverschluss und roter Ziernaht, dunkle Jeans, weiße Sneakers, grauer Kapuzenpullover

Täter 2: männlich, normale Statur, dunkel blauer Jacke von Tommy Hilfiger mit "H" auf der linken Brust und grauen Gummizügen, blaue Jeans, schwarze Sneakers, weißer Kapuzenpullover, trug eine Brille, schwarzer Schal/Buff vor Mund und Nase

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell