Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fassaden mit blauer Farbe beschmiert

Mühlhausen (ots)

Die Polizei berichtete gestern bereits über beschmierte Hauswände in der Ammerstraße. Heute entdeckten Zeugen drei mit blauer Farbe beschmierte Fassaden in der Hoyerstraße. Außerdem wurde an einem Papierkorb ein Hakenkreuz aufgemalt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03631/4510, entgegen.

