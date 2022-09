Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb wehrt sich und greift Mitarbeiterin an

Großengottern (ots)

Trotz Hausverbotes betrat am Mittwochabend ein polizeibekannter, 35-jähriger Mann, volltrunken, einen Supermarkt in der Mühlhäuser Straße. Er füllte seinen Warenkorb und wollte den Markt, ohne zu zahlen, verlassen. Als ihn eine Mitarbeiterin am Verlassen hinderte, wehrte er sich und fuhr mit dem Wagen auf die Mitarbeiterin zu. Er stieß gegen deren Knie und den Oberkörper. Erst als eine weitere Mitarbeiterin zur Hilfe eilte, ließ der Mann von der Frau ab und flüchtete mit einem unbezahlten Getränk. Die zwischenzeitlich informierten Polizisten konnten den 35-Jährigen stellen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes des Räuberischen Diebstahls ermittelt. Die Mitarbeiterin wurde glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt.

