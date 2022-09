Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Hundebiss gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Hundebiss gestern Abend zwischen 22 und 22.15 Uhr in der Northeimer Straße. Die schwangere 33-jährige Frau war zu Fuß unterwegs, als sie von einem mittelgroßen, schwarzen Hund in den Oberkörper gebissen wurde. Sie kam zur Behandlung der Bisswunde in ein Krankenhaus. Der Hundehalter hat sich nicht um die Frau gekümmert, sondern verließ noch vor Eintreffen der Polizei den Tatort. Der Hundehalter soll ca. 35 Jahre alt und 1.55 bis 1.65 m groß gewesen sein. Er trug kurze, helle Haare, ein weißes T-Shirt mit Aufschrift und eine kurze, dunkle Hose. Zum Hund sind keine weiteren Details bekannt. Laut Aussage des Opfers soll das Tier die Größe eines Rottweilers haben. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Tierhalter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

