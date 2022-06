POL-EU: Heuballen gerieten in Brand - Technischer Defekt eines Mähdreschers

Hellenthal-Udenbreth (ots) - Ein Mann (37) aus Hellenthal fuhr am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr mit seinem Fahrrad in starken Schlangenlinien. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den Radfahrer an. Er konnte nur mühsam stehend das Gleichgewicht halten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. An seiner Wohnanschrift wurde sein Ausweis eingesehen. Hier kippte die Stimmung des ...

