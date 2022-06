Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener Radfahrer leistete Widerstand

Hellenthal-Udenbreth (ots)

Ein Mann (37) aus Hellenthal fuhr am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr mit seinem Fahrrad in starken Schlangenlinien. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den Radfahrer an. Er konnte nur mühsam stehend das Gleichgewicht halten.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.

An seiner Wohnanschrift wurde sein Ausweis eingesehen. Hier kippte die Stimmung des 37-Jährigen. Er weigerte sich, den Polizeibeamten Folge zu leisten. Der Hellenthaler leistete Wiederstand, bei dem sich ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zuzog.

Gegen den Radfahrer wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

