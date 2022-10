Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 94-jähriger fährt an Baum

Mutterstadt (ots)

Wohl aufgrund einer Unachtsamkeit kam ein 94-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Mutterstadt am Sonntagmittag auf der L524 zwischen Schifferstadt von der Fahrbahn ab und kollidierte daraufhin mit einem Baum, so dass beide Airbags auslösten. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der Mann in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Auto des 94-jährigen wurde abgeschleppt.

