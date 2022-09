PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Navi und Geldbeutel aus Auto gestohlen +++ Weinstand aufgebrochen

Bad Schwalbach (ots)

1. Navi und Geldbeutel aus Auto gestohlen, Eltville am Rhein, Bahnhofstraße, Hauptstraße, bis Donnerstag, 01.09.2022

(jn)Unbekannte Täter waren in den vergangenen Tagen in Eltville unterwegs und hatten es dabei auf Wertsachen abgesehen, die in abgestellten Fahrzeugen zurückgelassen worden waren. Bereits am Mittwochnachmittag meldete die Halterin eines roten Mini einen versuchten Einbruch in ihr Fahrzeug. Demnach hatten Unbekannte mit einem Hebelwerkzeug versucht, die Fahrertür aufzubrechen. Zwar ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten erfolglos, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Eine zweite Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße in Erbach. Hier parkte ein weißer Ford Transit auf dem Bahnhofsparkplatz, als Kriminelle ein Fenster des Wagens einschlugen und aus dem Innenraum ein Navigationsgerät sowie ein Portemonnaie mitgehen ließen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Eltville unter der Rufnummer 06123 / 9090 - 0.

2. Weinstand aufgebrochen,

Eltville am Rhein, Erbach, Rheinallee, 30.08.2022, 15.00 Uhr bis 31.08.2022, 07.30 Uhr

(pa)In Eltville Erbach haben Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch einen Weinstand aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang in den in der Rheinallee befindlichen "Weintreff" und durchsuchten den Stand nach Wertgegenständen. Zwar wurde nichts entwendet, jedoch beläuft sich der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden auf rund 200 Euro.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell