POL-RTK: Mann auf Gartengrundstück schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen +++ Lkw und Anhänger aufgebrochen +++ Radelndes Kind bei Unfall verletzt +++ Brand in Waldstück

1. Mann auf Gartengrundstück schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen, Gartengrundstück zwischen Taunusstein-Wehen und Taunusstein-Neuhof, Montag, 29.08.2022, 19:00 Uhr

(fh)Am Montagabend stach ein Mann aus Taunusstein in einer Gartensiedlung zwischen Taunusstein-Neuhof und Taunusstein-Wehen auf einen weiteren Mann ein und verletzte diesen schwer. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Abend von der Polizei festgenommen. Gegen 19:00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über eine Auseinandersetzung auf einem Gartengrundstück zwischen drei Personen ein, bei der ein Beteiligter Schnittverletzungen erlitten hätte. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen sowie Rettungskräfte zu der Örtlichkeit entsandt. In einem angrenzenden Wohngebiet in Taunusstein-Neuhof konnte ein 44 Jahre alter Mann angetroffen werden. Er wies Schnittverletzungen auf und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge geriet der 44-jährige Mann auf seinem Gartengrundstück mit einem 48-jährigen Mann und dessen 15-jährigen Sohn in Streit. Hierbei sei der 44-jährige von beiden körperlich angegriffen und im weiteren Verlauf von dem 48-Jährigen mit einem messerähnlichen Gegenstand verletzt worden. Der Verletzte habe daraufhin die Flucht ergreifen können. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der 48 Jahre alte Tatverdächtige vor seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen werden. Er wurde nach weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht. Am heutigen Tage durfte er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Gewahrsam wieder verlassen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen bezüglich der Hintergründe der Tat und des genauen Ablaufes aufgenommen.

2. Lkw und Anhänger aufgebrochen, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Aulweg / Taunusstraße, Donnerstag, 25.08.2022, 10:00 Uhr bis Montag, 29.08.2022, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag, dem 25.08.2022 und Montag, dem 29.08.2022 suchten Diebe einen Parkplatz unweit des Hallgartener Sportplatzes auf und brachen dort mehrere Firmenfahrzeuge auf. In dem besagten Zeitraum befanden sich zwei Lkw sowie zwei Anhänger auf einem Parkplatz oberhalb der Taunusstraße in Hallgarten. Unbekannte Diebe suchten den Abstellort auf und machten sich an den Fahrzeugen und den Anhängern zu schaffen. Diese wurden allesamt gewaltsam geöffnet und ein Stromaggregat, zwei Wasserpumpen und eine Leiter im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro entwendet. Im Anschluss suchten die Täter mit ihrer Beute das Weite.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

3. Radelndes Kind bei Unfall verletzt, Lorch, St.-Benoit-Straße, Montag, 29.08.2022, 18:45 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde ein radfahrendes Kind bei einem Unfall in Lorch leicht verletzt. Gegen 18:45 Uhr befuhr der 12-Jährige mit seinem Mountainbike die Schwalbacher Straße in Richtung der St.-Benoit-Straße. In Höhe der dortigen Einmündung fuhr eine, hinter dem Kind fahrende, 52-Jährige Autofahrerin mit ihrem Renault auf das Fahrrad auf. Im Zuge der Kollision kam das Kind zu Fall, verletzte sich leicht und wurde nach der Verständigung der Eltern in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird mit etwa 2.000 Euro beziffert.

4. Brand in Waldstück, Hünstetten-Görsroth / Hünstetten-Wallbach, Montag, 29.08.2022, 16:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr einen Brand in einem Waldstück bei Hünstetten löschen. Gegen 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr in ein Waldstück zwischen Hünstetten-Görsroth und Hünstetten-Wallbach gerufen, da dort Teile des Unterholzes brennen würden. Den herbeigeeilten Einsatzkräften gelang es in der Folge den etwa 250 Quadratmeter großen Bereich zu löschen. Derzeit liegen keine Hinweise zur Brandursache vor.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

