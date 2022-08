PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Mehrere Unfälle unter Alkoholeinfluss+++Unfälle mit verletzten Personen+++Versuchter Einbruch+++Taschendiebstahl

Bad Schwalbach (ots)

1. Pkw überschlägt sich - Fahrer flüchtet - Zwei Insassen leicht verletzt. 65346 Eltville - Erbach, Bachhöller Weg, Samstag, 27.08.2022, 00:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr ereignete sich in der Feldgemarkung in Eltville-Erbach ein Verkehrsunfall, bei dem der 20-Jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Pkw bei erhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße in den Graben abgekommen ist. Der Pkw kollidierte mit einem im Graben befindlichen Betonablauf, sodass das Fahrzeug auf die Beifahrerseite geschleudert wurde und schließlich in dieser Position auf der Straße zum Stehen kam. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt. Der Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort. Die beiden weiteren Insassen, ein 20-jähriger und ein 19-jähriger Eltviller wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem BMW entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer stellte sich am Folgetag bei der Polizeistation Eltville und bekannte sich der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig.

2. Alkoholisierter PKW-Fahrer kollidiert mit der Leitplanke und flüchtet. 65346 Eltville - Erbach, Bundesstraße 42, Samstag, 27.08.2022, 04:55 Uhr

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:55 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer, einen in Schlangenlinien vorausfahrenden schwarzen BMW, welcher auf der B 42 in Fahrtrichtung Rüdesheim unterwegs sei. In Höhe von Eltville-Erbach kollidierte das Fahrzeug mit der Leitplanke und setzt seine Fahrt anschließend unbeeindruckt fort. Der Zeuge verlor das Fahrzeug im Anschluss daran aus den Augen. Der zuvor verunfallte PKW konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen in Wiesbaden in der Äppelallee, Auffahrt auf die A 643, mittig auf der Fahrbahn stehend aufgefunden werden. Der 23jährige Fahrzeugführer aus dem Rheingau saß schlafend auf dem Fahrersitz des stark beschädigten PKW. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Seinen Führerschein musste der 23jährige vorerst abgeben.

3. Vorfahrt missachtet - Radfahrer verletzt 65343 Eltville, Weinhohle / Gutenbergstraße, Samstag, 27.08.2022, 14:35 Uhr

Am Samstagnachmitttag kam es in Eltville in der Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi die Weinhohle in Richtung Gutenbergstraße und beabsichtigte diese dort zu überqueren, um auf die K638 in Richtung Walluf zu fahren. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der 58-jährige hierbei einen 57 Jahre alten vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer, der die Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Eltville Stadtzentrum befuhr. Der Rennradfahrer verletzte sich hierbei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2400 EUR.

4. Betrunkener Autofahrer verunfallt, flüchtet und kann schließlich ermittelt werden 65529 Waldems, B 275 zwischen Esch und Niederems, Sonntag, 28. August 2022, 02:12 Uhr

Als ein Taxifahrer zur genannten Zeit die B 275 von Waldems-Esch nach Waldems-Niederems befuhr, stellte er auf der Gegenfahrbahn einen frisch verunfallten Pkw fest. Allerdings war der dazugehörige Fahrer offensichtlich geflüchtet. Die nach dort entsendeten Streifen konnten den Fahrer im Rahmen der Ermittlungen beim Halter identifizieren und an seiner Wohnanschrift antreffen. Da der 21jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. Da der Fahrzeughalter kurz nach Bekanntwerden des Unfalls bei einer anderen Polizeidienststelle anrief und den Wagen als angeblich gestohlen meldete, erwarten auch ihn mehrere Strafverfahren.

5. Betrunkener PKW-Fahrer nimmt Polizei die Vorfahrt 65232 Taunusstein, B 54 Höhe Abfahrt Seitzenhahn, Sonntag, 03:55 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine Streifenbesatzung der Polizeistation Bad Schwalbach die B 54 aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Richtung Taunusstein. In Höhe der Abfahrt Seitzenhahn mussten die Beamten ihren Funkwagen sehr stark abbremsen, da ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Taunusstein mit seinem Fahrzeug ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten auf die B 54 einbog. Bei der anschließenden Kontrolle des PKW konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen; der Führerschein wurde sichergestellt.

6. Versuchter Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus 65232 Taunusstein - Seitzenhahn, Eltviller Straße 20

Am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr stellte ein Passant eine eingeschlagene Scheibe am Bürgerhaus in Seitzenhahn fest und informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort zudem Hebelspuren im Bereich der Eingangstür feststellen. Bei einer Begehung des Objekts mit dem hinzugerufenen Gemeindevorstand, konnte festgestellt werden, dass augenscheinlich nichts entwendet wurde. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 70780 entgegen.

7. Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

65232 Taunusstein, Auf dem kleinen Feld 36, Samstag, 27.08.2022, zw. 11 und 12:00 Uhr

Am Samstagvormittag befand sich die Geschädigte im Aldi-Markt in Taunusstein. Hier tätigte sie für die Dauer von ca. 1 Stunde ihre Einkäufe. Während dieser Zeit trug sie ihre Handtasche über der Schulter. An der Kasse bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse nicht mehr vorhanden war. Der/die unbekannte/n Täter entnahmen die Geldbörse aus der Handtasche und verließen daraufhin vermutlich den Einkaufsmarkt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 - 70780 in Verbindung zu setzen.

