POL-RTK: Hochwertiger Range Rover gestohlen +++ Fahrradanhänger entwendet +++ Container mit Graffiti besprüht +++ Hund im Auto zurückgelassen - Polizei warnt

1. Hochwertiger Range Rover gestohlen, Taunusstein-Wehen, Baumgartenstraße, Donnerstag, 25.08.2022, 23:05 Uhr bis Freitag, 26.08.2022, 06:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Fahrzeugdiebe in Taunusstein-Wehen zugeschlagen und einen hochwertigen Range Rover gestohlen. Der silberne Range Rover Sport wurde zuletzt am Donnerstag gegen 23:05 Uhr gesehen. Hier parkte das verschlossene Fahrzeug am Fahrbahnrand der Baumgartenstraße. Gegen 06:10 Uhr fehlte vom Pkw jede Spur. Zuletzt war das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen "F-AX 1959" versehen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Fahrradanhänger entwendet, Idstein, Black-und-Decker-Straße, Donnerstag, 25.08.2022, 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag haben Diebe in Idstein einen Fahrradanhänger gestohlen. Zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr suchten die Langfinger den Mülltonnenabstellplatz eines Wohnhauses in der Black-und-Decker-Straße auf und entwendeten den dort abgelegten Fahrradanhänger der Marke "Queridoo Sportrex" im Wert von mehreren Hundert Euro. Mit ihrer Beute gelang den Dieben im Anschluss die Flucht.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Container mit Graffiti besprüht, Walluf, Hauptstraße, Donnerstag, 25.08.2022, 06:00 Uhr bis 20:20 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags haben Unbekannte einen in der Hauptstraße in Walluf abgestellten Container mit Graffiti besprüht. Im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 20:20 Uhr verunstalteten die Farbschmierer den Container an mehreren Stellen und ergriffen daraufhin unbemerkt die Flucht. Die Reinigungskosten belaufen sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Hund im Auto zurückgelassen - Polizei warnt, Eltville am Rhein, Roßpfad, Donnerstag, 25.08.2022, 11:15 Uhr

(fh)Am Donnerstag musste die Polizei in Eltville bei einem im Auto zurückgelassenen Hund aktiv werden. Gegen 11:15 Uhr meldete sich eine aufmerksame Bürgerin und gab an, dass auf einem Parkplatz in der Straße "Roßpfad" ein Hund in einem geparkten Fahrzeug eingeschlossen sei. Aufgrund der aktuell heißen Temperaturen würde der Hund bereits stark hecheln. Durch die Polizei konnte die zuständige Fahrzeug- und Hundehalterin ermittelt und zum Fahrzeug gerufen werden. Der Hund benötigte glücklicherweise keine medizinische Hilfe. Die eingesetzten Polizisten führten anschließend mit der einsichtigen Hundehalterin ein aufklärendes Gespräch.

Mit Blick auf die aktuellen Temperaturen warnt die Polizei: Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere im Auto zurück! Auch nicht, wenn Sie "nur kurz" etwas erledigen wollen. Das Auto kann bei Hitze für Kinder und Tiere zur tödlichen Falle werden und stellt eine große Gefahr dar. Gerade im Sommer wird der Innenraum eines Fahrzeugs regelrecht zum "Backofen" - auch wenn die Fenster leicht geöffnet sind.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.

