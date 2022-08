PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher mit ungewöhnlichem Komplizen unterwegs - Zeugen gesucht +++ Verkehrskontrolle führt zu Festnahme +++ Fußgänger und Radfahrer bei Unfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher mit ungewöhnlichem Komplizen unterwegs - Zeugen gesucht, Walluf, Hauptstraße, Donnerstag, 25.08.2022, 04:00 Uhr

(fh)In den frühen Morgenstunden des 25.08.2022, hat ein Einbrecher in Begleitung eines ungewöhnlichen Komplizen versucht in ein Wallufer Wohnhaus einzubrechen. Gegen 04:00 Uhr vernahm eine Anwohnerin der Hauptstraße den Alarmmelder eines angrenzenden Wohnhauses und schaute aus dem Fenster. Hier konnte sie einen etwa 30 Jahre alten und dunkelgekleideten Mann erkennen, welcher auf einem Fahrrad eilig davon radelte. Weiterhin hatte der Unbekannte einen großen schwarzen Hund im Schlepptau. Die aufmerksame Nachbarin informierte umgehend die zuständige Polizei. Den Beamtinnen und Beamten zeigte sich daraufhin, dass der unbekannte Mann zuvor verursacht hatte in das besagte Wohnhaus einzubrechen, indem er die Scheibe eines Fensters im Untergeschoss eingeschlagen hatte. Aufgeschreckt durch den eingesetzten Alarm, trat er ohne ins Haus eingestiegen zu sein, die Flucht an.

Die Polizeistation Eltville bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbrecher mit Hund abgeben können, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. Verkehrskontrolle führt zu Festnahme, Bad Schwalbach, L 3037 / Höhe "Taunus-Wunderland" Mittwoch, 24.08.2022, 11:15 Uhr

(fh)Die Polizei landete am Mittwochmittag bei Verkehrskontrolle in Bad Schwalbach einen Zufallstreffer, welcher zu einer Festnahme führte. Gegen 11:15 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach auf der Landesstraße 3037 in Höhe des "Taunus-Wunderland" die Geschwindigkeit von Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern zu kontrollieren und so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. In den ersten Minuten konnten die Einsatzkräfte 15 Fahrzeuge messen, bei denen sich die Fahrerinnen und Fahrer allesamt an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten hielten. Kurz darauf fiel der erste Verstoß auf. Ein 49 Jahre alter Mann aus Cuxhafen war mit seinem Fahrzeug zu schnell unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes staunten die Beamten nicht schlecht. Gegen den 49-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Daraufhin wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

3. Fußgänger und Radfahrer bei Unfall verletzt, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße Mittwoch, 24.08.2022, 20:50 Uhr

(fh)Am Mittwochabend kam es auf einem Radweg in Taunusstein-Bleidenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, bei dem beide Beteiligten Verletzungen davontrugen. Gegen 20:50 Uhr befuhr ein Jugendlicher mit seinem E-Bike den Radweg entlang der Aarstraße von Taunusstein-Hahn nach Taunusstein-Bleidenstadt. Hierbei übersah der junge Fahrer ersten Ermittlungen zufolge einen Fußgänger, welcher ebenfalls auf dem Weg unterwegs war und fuhr von hinten auf diesen auf. Der Radfahrer und der 44-Jahre alte Fußgänger verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Während der Jugendliche vor Ort in die Obhut seiner Eltern übergeben werden konnte, musste der 44-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden.

