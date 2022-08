PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: ++Ausschreitung beim Fußball-Pokalspiel VfR Germania Rüdesheim gegen den SV Presberg++

Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Donnerstag, 25.08.2022, 21:45 Uhr

Am Donnerstagabend fand auf dem Sportplatz am Hafenpark das Fußball-Pokalspiel des VfR Germania Rüdesheim gegen den SV Presberg statt. Dieses endete 2:5 für den SV Presberg. Bereits während des Spiels kam es immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen einem 30-jährigen Spieler des SV Presberg und einem 42-jährigen Vereinsmitglied der Heimmannschaft. Unmittelbar nach Abpfiff des Spiels eskalierte die Situation und der Spieler des SV Presberg wurde durch den 42-jährigen und einen weiteren unbekannten Zuschauer beleidigt. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel von mehreren Personen, bei welchem der Spieler des SV Presberg leicht am Hals verletzt wurde. Die Polizei hat hierzu mehrere Strafanzeigen aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation in Rüdesheim am Rhein unter der Telefonnummer 06722/ 91120 zu melden.

gefertigt: Imhof, PHK

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell