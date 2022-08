PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vandalen ziehen durch den Martha-von-Opel-Weg +++ Werkzeug von Baustelle gestohlen +++ Zwei Motorräder kollidieren +++ Mehrere Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Bad Schwalbach (ots)

1. Vandalen ziehen durch den Martha-von-Opel-Weg, Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Mittwoch, 24.08.2022, 17:00 Uhr bis Freitag, 26.08.2022, 09:20 Uhr

(fh)Vergangene Woche sind Vandalen durch den Martha-von-Opel-Weg in Bad Schwalbach gezogen und haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der oder die Unbekannten rissen zwischen Mittwoch und Freitag auf ihrem Weg durch die besagte Straße mehrere Fahrzeugkennzeichen ab, traten gegen Seitenspiegel und beschädigten letztlich vier Pkw und ein Motorrad. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Werkzeug von Baustelle gestohlen, Oestrich-Winkel, Hallgarten, Rebhangstraße, Festgestellt: 29.08.2022, 06:30 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen waren Werkzeugdiebe in Hallgarten zugange. Am Freitagmorgen stellten Mitarbeiter einer Baustelle in der Rebhangstraße in Hallgarten den Diebstahl fest und informierten die Polizei. Den hinzugerufenen Beamten zeigte sich, dass die Diebe mehrere an einem Bagger angebrachte Werkzeugkisten aufgebrochen hatten. Hieraus stahlen sie Werkzeugteile im Wert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht.

Die Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Rüdesheim erbitten Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112-0.

3. Zwei Motorräder kollidieren, Bundesstraße 54, Zwischen Aarbergen-Kettenbach und Reckenroth, Sonntag, 28.08.2022, 15:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 42 ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem weiteren Zweirad verletzt. Gegen 15:30 Uhr waren ein 22 Jahre alter Motorradfahrer und eine 21-jährige Motorradfahrerin auf der B 54 von Limburg nach Bad Schwalbach unterwegs. Zwischen Aarbergen-Kettenbach und Reckenroth (Rheinland-Pfalz) beabsichtigte der vorrausfahrende 22 Jahre alte KTM-Fahrer auf einen Parkplatz zu abzubiegen und bremste ab. Die hinter ihm fahrende 21-Jährige bemerkte den Bremsvorgang offenbar zu spät, sodass sie mit ihrer Honda-Maschine auf die KTM auffuhr. In Folge der Kollision kamen beide zu Fall, die 21-Jährige verletzte sich leicht. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

4. Mehrere Verstöße bei Kontrollen festgestellt, Rüdesheim am Rhein, Bleichstraße, Sonntag. 28.08.2022

Am Sonntag haben Verkehrskontrollen der Polizeistation Rüdesheim mehrere Verstöße zu Tage gebracht. Mehrere Beamtinnen und Beamten hatten am Sonntag in der Bleichstraße eine Kontrollstelle errichtet. Ziel war es die Verkehrstüchtigkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern zu kontrollieren, um so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 18 Verstöße in Form von Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. Gleich 13 Fahrzeugnutzer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Vier weitere bedienten während der Fahrt ein Mobiltelefon. Auch kam den Beamten in einer angrenzenden Einbahnstraße ein Fahrzeug in falscher Richtung fahrend entgegen. Alle Betroffenen wurden von den Polizisten über die Gefahren der Zuwiderhandlungen aufgeklärt.

