Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Pressemitteilung 2

Mannheim (ots)

Die Unfallstelle an der Kreuzung Augustaanlage bzw. Seckenheimer Straße in Höhe des Planetariums konnte zwischenzeitlich geräumt werden. Die Sperrung des Straßenbahnverkehrs ist damit aufgehoben. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurde durch Abschleppdienste abgeschleppt. Die beiden Beteiligten wurden lediglich leicht verletzt. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

