PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Betrüger mit Schockanruf erfolgreich+++Elektroroller gestohlen+++Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Hünstetten, Dienstag, 30.08.2022, 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag waren Betrüger mit einem Schockanruf in Hünstetten erfolgreich. Die perfiden Betrüger hatten eine 69-Jährige per Telefon erreicht und ihr gekonnt vorgegaukelt, dass eine Verwandte nach einem Verkehrsdelikt in Haft sitzen würde und nun Geld für die Kaution bereitgestellt werden müsste. Ansonsten müsse die Verwandte im Gefängnis bleiben. Die Frau wurde über Stunden am Telefon unter Druck gesetzt und dazu gebracht, in Wiesbaden mehrere Zehntausend Euro zu besorgen und diese schließlich in der Straße "Hinter der schönen Aussicht" in Frankfurt am Main an eine Täterin zu übergeben. Die Täter schickten die 69-Jährige anschließend zu einem Polizeirevier in Wiesbaden, um die Verwandte dort abzuholen. Als der Betrug aufflog, waren die Täter bereits verschwunden.

Die Frau, die das Geld in Empfang genommen hat wurde wie folgt beschrieben: 25 bis 35 Jahre alt, sehr schlank, maximal 160 cm groß und ein heller Hauttyp mit blondierten, krausen Haaren, die nach hinten gebunden waren. Sie trug ein weißes Rippentop mit kurzen Ärmeln, eine schwarze, enge Jeans und dunkle Sneaker. Zudem hatte sie eine silberbraune Handtasche dabei.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet unter der Rufnummer 0611/345-0 um Hinweise.

In diesem Zusammenhang informiert die Polizei erneut: Fallen Sie nicht auf Betrüger herein! Die Täter beabsichtigen ihre potentiellen Opfer derart unter Handlungsdruck zu setzen, dass sie die Situation nicht mehr rational betrachten und sich zu schnellen Geldzahlungen verleiten lassen. Bei Geldforderungen am Telefon sollten Sie - unabhängig vom Anlass - stets misstrauisch sein. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Halten Sie Rücksprache mit den Personen oder Stellen, um die es angeblich geht, über die Ihnen bekannten bzw. im Telefonbuch verzeichneten Telefonnummern oder kontaktieren Sie direkt die Polizei. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei oder aber die Staatsanwaltschaft am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

2. Elektroroller gestohlen,

Eltville, Bahnhofstraße, Dienstag 30.08.2022, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag wurde in Eltville ein Elektroroller entwendet. Ein 70-Jähriger hatte gegen 14:00 Uhr einen grauen E-Scooter der Marke "Ninebot" am Bahnhof abgestellt und diesen mit einem Schloss an einem Zaun neben einem Imbiss gesichert. Als er gegen 16:00 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Elektrokleinstfahrzeug im Wert von circa 350 EUR gestohlen hatten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06123/9090-0 entgegen.

3. Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, Oestrich-Winkel, An der Basilika, Dienstag, 30.08.2022, 21:40 Uhr

(wie) Am späten Dienstagabend zog die Polizei in Oestrich-Winkel einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Eine Streife der Rüdesheimer Polizei kontrollierte gegen 21:40 Uhr einen auffällig fahrenden Hyundai in der Straße "An der Basilika". Der Grund für die Fahrweise wurde den Beamten bei der Kontrolle schnell klar, da der 59-Jährige Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

4. Waldbrand bei Bad Schwalbach,

Bad Schwalbach, Nähe Adolfsecker Weg, Dienstag, 30.08.2022, 20:30 Uhr

(wie) Bei Bad Schwalbach brannte es am Dienstagabend in einem Waldstück. Zeugen informierten gegen 20:30 Uhr Feuerwehr und Polizei, da sie an einem Waldweg in der Nähe des Adolfsecker Weges ein Feuer im Wald entdeckt hatten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten circa 100 qm Totholz und Gebüsch. Der Brand konnte von den Feuerwehren aus Bad Schwalbach und Umgebung unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Im Brandbereich stellte die Polizei einen zurückgelassenen Campingkochtopf sicher. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124-7078-0 entgegen.

5. Stark betrunkenen, aggressiven Mann in Gewahrsam genommen, Walluf, Bahnhofstraße, Dienstag, 30.08.2022, 23:00 Uhr

(wie) In Walluf musste die Polizei am späten Dienstagabend einen stark betrunkenen und aggressiven Mann in Gewahrsam nehmen. Zeugen informierten die Polizei über eine hilflose Person, die am Bahnhof Niederwalluf auf dem Boden liegen sollte. Eine Streife konnte den Mann antreffen und aufwecken. Er war sehr stark betrunken und schlug unkontrolliert um sich. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann unter Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ein Alkoholwert von drei Promille festgestellt. Da keine weitere medizinische Versorgung notwendig und der Mann auch dem Krankenhauspersonal gegenüber aggressiv war, wurde er zur Verhinderung von Straftaten, Gefahren für sich selbst und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell