Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen

Germersheim (ots)

Am Dienstagmorgen, den 08.11.22 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr wurden durch Beamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße in Germersheim durchgeführt. Innerhalb des Kontrollzeitraums von eineinhalb Stunden konnten zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche verbotswidrig das Handy während der Fahrt nutzten. Fünf weitere Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Zudem konnten an fünf Fahrzeugen Mängel festgestellt werden.

Die "Gurtmuffel" wurden kostenpflichtig verwarnt. Gegen die "Handysünder" wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Diese erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100EUR sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Die Polizei warnt vor Ablenkungen im Straßenverkehr. Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h aufs Handy schaut, ist 30 Meter im "Blindflug" unterwegs.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell