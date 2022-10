Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Drei Personen bei Unfall verletzt

Salzbergen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der B70 bei Salzbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der 30-jährige Fahrer eines Audi sowie seine 21-jährige Beifahrerin waren gegen 5.10 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Lingen unterwegs. Als sie nach links in die Straße Holsterfeld abbogen, kam es im Kreuzungsbereich aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 55-Jährigen, die die B70 in Richtung Rheine befuhr. Die Beifahrerin sowie die Opel-Fahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Audi erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell