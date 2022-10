Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Sachbeschädigung und Diebstahl auf Schulgelände

Neuenhaus (ots)

Im Zeitraum vom 01. bis 05. Oktober kam es auf einem Schulgelände in Neuenhaus an der "Carl-van-der-Linde-Straße" zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter beschädigten im oben genannten Zeitraum einen Müllbehälter. In der Nacht zum 05. Oktober wurden durch bislang unbekannte Täter zwei im Boden eingelassene Fußabtreter entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Ob diese beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuenhaus unter der Telefonnummer 05941/989850 zu melden.

