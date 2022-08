Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwester verhindert Telefonbetrug

Altrip (ots)

Am gestrigen Mittag erhielt ein 88-Jähriger einen Telefonanruf seiner angeblichen Enkelin. Die angebliche Enkelin habe einen tödlichen Unfall verursacht und benötige nun Bargeld. Der 88-Jährige gab während dem Telefonat seine Adresse preis und legte in der Wohnung einen mittleren vierstelligen Betrag bereit. Seitens des 88-Jährigen wurde seine Schwester informiert, welche den Betrugsversuch durchschaute und somit einen finanziellen Schaden verhinderte. Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

