LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Eisenach (ots) - In der Nacht von Männertag (26.05.2022) auf Freitag, kurz nach 00:00 Uhr kam es im Bereich der Wandelhalle in der Wartburgallee zu einem tätlichen Übergriff. Ein etwa 30-40 Jahre alter Mann sprach zwei jüngere Männer zunächst an, da diese im Bereich einer Baustelle an einem Übergang hantierten. Die jungen Männer verließen daraufhin die Örtlichkeit in Richtung Wartburgallee. Der Ältere folgte ...

