Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gestürzter Kleinkraftradfahrer

Mutterstadt (ots)

Am 09.08.2022, gegen 07:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Kleinkraftradfahrer den Kreisverkehr Speyerer Straße/Waldstraße und beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung Waldstraße zu verlassen. Aus Richtung Waldstraße wollte eine 25-jährige PKW-Fahrerin in den Kreisverkehr einfahren. Beim Abbiegen in Richtung Waldstraße stürzte der 38-Jährige ohne Kontakt zu dem PKW der 25-Jährigen und verletzte sich leicht am Bein. Nach den Angaben des 38-Jährigen habe er wegen des mit überhöhter Geschwindigkeit an den Kreisverkehr heranfahrenden PKWs der 25-Jährigen stark abbremsen müssen und sei hierdurch gestürzt. Der 38-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell laufen Ermittlungen, inwieweit die 25-Jährige verantwortlich für den Sturz des Mannes ist. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

