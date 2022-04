POL-OF: Blitzermeldung: Die Polizei wünscht allen eine gute und sichere Fahrt vor und während der Osterfeiertage!

Offenbach (ots) - Wohnungsbrand: Zwei Verletzte und 250.000 Euro Schaden - Offenbach (lei) Bei einem Wohnungsbrand in der Karlstraße am frühen Freitagmorgen sind zwei Bewohnerinnen im Alter von 21 und 22 Jahren verletzt worden. Beide kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus, die Ältere erlitt zudem Hautverbrennungen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte, die gegen 3.30 Uhr alarmiert wurden, drang ...

