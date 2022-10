POL-EL: Meppen - Bank beschädigt

Spelle (ots) - Am Samstagmorgen haben bislang unbekannte Täter ein Pulverfeuerlöscher in der Aa an der Bernard-Krone-Straße hinter dem dortigen Aldi-Markt in Spelle entleert. Das Gewässer musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Sachdienliche Angaben, insbesondere zum Herkunftsort des Feuerlöschers, werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

